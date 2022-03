Erdhügel: Überirdisches Endlager für strahlenden Atommüll in Dessel

NIRAS, die Einrichtung für die Verwaltung von radioaktivem Abfall in Belgien, stellt das Projekt in einer Ausstellung vor. In einigen Jahren soll die neue Anlage zur Lagerung von strahlendem Abfall in Betrieb genommen werden. Hier in Dessel soll damit ein Großteil des Strahlenabfalls definitiv gelagert werden. Das Ausstellungsprojekt „Tabloo“ im gleichnamigen Besucherzentrum in Dessel wurde jetzt eröffnet.

Bisher wird der nukleare Abfall in Dessel in speziell gesicherten Gebäuden eingelagert, doch diese sind nicht für die Ewigkeit gebaut. Für leicht- und mittelstrahlenden Abfall, der aus medizinischen Einrichtungen kommt oder aus den Filteranlagen der Kernkraftwerke von Doel und Tihange, wird eine sogenannte „Oberflächen-Lagerungs-Installation“ gebaut, kurz ein Endlager. Dieses wird sich als eine Art Grabeshügel in der Landschaft bei Dessel erweisen, wo der strahlende Abfall eingekapselt gesichert werden soll.

Hier sollen in Beton gegossene Strahlenabfälle in sogenannte „Monolithen“ aus 12 cm dickem Beton eingekapselt werden, die wiederum in Bunkern mit 70 cm dicken Betonwänden eingelagert werden. Die so eingelagerten Monolithen werden in einer weiteren Phase mit einer dicken Schutzlage aus Sand, Kleie, Steinen und biologischem Material überzogen werden, als dritte Lage gegen Strahlung.

(Lesen Sie bitte unter den Fotos weiter)