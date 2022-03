Ganz Strépy gedachte der Opfer des schweren Unfalls beim Karnevalsumzug am vergangenen Wochenende

In Strépy-Bracquegnies bei La Louvière in der wallonischen Provinz Hennegau sind am frühen Dienstagabend hunderte Menschen zusammengekommen, um den Opfern des fatalen Verkehrsunfalls vom vergangenen Wochenende zu gedenken. Dabei war ein Auto in einen Karnevalsumzug gerast, wobei 6 Menschen ihr Leben verloren und bei dem dutzende Personen zum Teil sehr schwer verletzt wurden.