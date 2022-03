Meyrem Almaci hört als Vorsitzende der flämischen Grünen (Groen) auf

Vor allem hätten persönliche Gründe zu diesem Entschluss geführt, so Almaci am Mittwoch: „Meine beiden Kinder haben nie etwas anderes gesehen, als eine Mutter, die hart arbeitet und die nur selten zu Hause ist. Jetzt nehme ich mir die Zeit, um die zu kümmern, die mich in den letzten Jahren am meisten vermisst haben.“ Meyrem Almaci leitete Groen seit 2014 und wurde 2019 nur knapp wiedergewählt. Jetzt beendet sie ihre zweite Amtszeit vorzeitig aus persönlichen Gründen, wie sie angibt. Vor dem kommenden Sommer sollen die Parteimitglieder der flämischen Grünen einen neuen Vorsitz wählen.

Almaci hatte Groen vor zwei Jahren gemeinsam mit dem Co-Vorsitzenden Kristof Calvo in die belgische Bundesregierung geführt und 2019 hatten die flämischen Grünen in fast allen Wahlkreisen Stimmen hinzugewonnen, wenn auch ein Erdrutschsieg ausblieb. Problematisch wurde die Lage im Vorstand, als Calvo im Rahmen der von ihr geführten Koalitionsverhandlungen kein Ministeramt bekam. Er zog daraus die Konsequenz und gab seinen ihm zugeteilten Posten als Fraktionsvorsitzender von Groen in der ersten Kammer des belgischen Bundesparlaments auf. Heute arbeitet Kristof Calvo für die grüne Partei in den Niederlanden.

Nicht erst seit diesem innerparteilichen Zwist verlor Almaci immer mehr Rückhalt in ihrer Partei und unlängst zahlten die Grünen in Belgien einen hohen Preis, als der für 2025 geplante Atomausstieg um 10 Jahr verschoben wurde (auch durch die Energiekrise und den russischen Einmarsch in die Ukraine). Wer für den neuen Groen-Vorsitz kandidieren wird, ist noch unklar. Sicher ist aber schon, dass auf die neue Parteispitze viel Arbeit wartet - sowohl innerhalb der Partei und in der föderalen Regierung, als auch in Vorbereitung der nächsten Wahlen, die 2024 anstehen.