Antwerpen: 6 Minderjährige nach bewaffneten Überfällen auf Nightshops festgenommen

Die Überfälle fanden in den Antwerpener Stadtteilen Borgerhout und Merksem statt. Die Täter verletzten dabei jeweils die Angestellten der Nightshops. Der erste Überfall fand letzte Woche in der Gitschotellei in Borgerhout statt. Dabei wurde ein Angestellter mit dem Griff eines Messers zu Boden geschlagen. Die Jugendlichen erbeuteten Bargeld sowie Getränke und Süßwaren.

Der zweite Überfall fand nur zwei Tage später statt und zwar in der Bredabaan in Merksem. Dort konnten die jungen Täter keine Beute machen, verletzten aber einen Mitarbeiter des Ladens mit einem Schnitt in die Hand.

Nur kurze Zeit später konnte die Polizei in der Bredabaan nach einem Tipp von Zeugen und besorgten Anwohnern 3 Verdächtige festnehmen und nach dem diese verhört wurden, kam es zu drei weiteren Verhaftungen. Die 6 minderjährigen Täter wurden einem Jugendrichter vorgeführt, der sie dem Jugendschutz übergab. Die Jugendlichen sind zwischen 14 und 16 Jahre alt. Aus den Verhören der Polizei wurde deutlich, dass die Bande weitere Überfälle geplant hatte.