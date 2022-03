Einmalige Ausgrabungen in Ypern: Mittelalterliche Kaimauer und Fundament eines alten Krans entdeckt

Für viele Städte im Mittelalter waren die Flüsse und Kanäle wichtige Transportwege und die Waren und Güter kamen per Boot in die Stadtzentren oder verließen sie auf diesem Wege auch. Der alte Hafen von Ypern aber verlor im 17. Jahrhundert seine Bedeutung, denn es wurde ein neuer Hafen an anderer Stelle eröffnet. Das gesamte Hafenbecken wurde um das Jahr 1650 herum verfüllt.

Doch in diesen Tagen musste die flämische Wasserverwaltung Aquafin den Vandepeereboomplein, ein Platz, der später auf der Alten Iperlee entstand, zu Kanalarbeiten aufreißen. In solchen Fällen werden hier immer Archäologen zur Rate gezogen und die hofften, auf Reste des früheren Hafens zu stoßen und siehe da, ihre Träume wurden erfüllt. Sie stießen auf eine nahezu völlig intakte Kaimauer und auf Holzblöcke, die vor 375 Jahren als Fundament für einen mittelalterlichen Hafenkran dienten. Jetzt wird versucht, das exakte Alter der Funde herauszufinden.

Jetzt ist die Frage, wie die Stadtverwaltung und die Mehrheit im Rathaus der westflämischen Stadt Ypern mit diesen Ausgrabungen umgeht. Den Archäologen zufolge könnte die historische Kaimauer gut und gerne 50 Meter lang sein. Die Historiker hoffen jetzt, dass beim Errichten des neuen Platzes Raum sein wird, um diese Funden zumindest in Teilen sichtbar zu lassen, z.B. über in den Boden eingelassene Plexiglaspatten, wie dies in anderen Städten bereits praktiziert wird. Die Stadt will schauen, was sie hier tun kann, denn diese Funde sind in den Zukunftsplänen zur Stadtgestaltung nicht vorgesehen…