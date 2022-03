Engie-CEO Thierry Saegeman: "Laufzeitverlängerung für belgische Atommeiler nicht vor Juni 2027 möglich"

In der vergangenen Woche hatte die belgische Bundesregierung beschlossen, die beiden jüngsten Atommeiler Doel 4 und Tihange 3 länger am Netz zu lassen. Damit wurde der für 2025 geplante Atomausstieg Belgiens um 10 Jahre verschoben. Auf diese Weise will die Regierung angesichts der Energiekrise für Versorgungssicherheit sorgen.

Doch um die beiden Meiler länger am Netz zu lassen, muss mit Kraftwerksbetreiber Engie Electrabel gesprochen werden. Hier gab es vor einiger Zeit aber bereits eine entsprechende Zurückhaltung, denn der Energiekonzern scheint nicht mehr länger an der Atomkraft in Belgien interessiert zu sein.