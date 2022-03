Nach den Überschwemmungen in der Wallonie: Parlament spricht Empfehlungen aus

KMI-Wettermann David Dehenauw erklärt

Eines der Probleme sei damals gewesen, dass die Vorhersagen des Königlichen Wetteramts KMI von den wallonischen Behörden falsch interpretiert worden sei, sagte David Dehenauw, Leiter der Wetterkammer des KMI gegenüber VRT NWS dazu: „Der wallonische hydrologische Dienst hat die Vorhersagen in die Anzahl Kubikmeter, die pro Sekunde an einem bestimmten Punkt vorbeifließen. Doch man muss einer Behörde mitteilen können, wie hoch das Wasser in einem betroffenen Gebiet steigen kann. Das ist aber in der Wallonie nicht der Fall.“

Inzwischen, so Dehenauw weiter, sei die Zusammenarbeit zwischen dem KMI und dem hydrologischen Dienst der Wallonie aber bereits viel besser geworden. In Flandern arbeiten die Landesbehörden mit einer Webseite „Waterinfo“ („Wasserinfo“), doch in der Wallonie, wo die Topographie z.B. in den Ardennen sehr schwierig ist, besteht eine solche Internetseite als Vorwarnsystem nicht: „Doch das will man dort auf die Beine stellen. Dies ist ein Punkt, der auch auf Ebene der Provinzen und einiger Gemeinden angesprochen worden ist.“

Ein noch zu lösendes allgemeines Problem ist nach Ansicht des Wetteramtes im Ukkel bei Brüssel noch die Frage, wie man mögliche Niederschlagsmengen pro Stadt oder Gemeinde vorhersagen könnte: „Dafür braucht man aber sehr lokale Messungen.“

Das bedeutet auch, dass Mittel für den Bau entsprechender Anlagen frei gemacht werden müssen und dies in allen Landesteilen, also auch in Flandern, so Dehenauw: „Wir brauchen mehr Rechenmöglichkeiten. Für die Wissenschaft sorgen wir beim KMI schon selbst, doch wir haben auch Mittel in der Wallonie und in Flandern nötig, damit wir eine oder zwei Stunden im Voraus berechnen können, wie schwer es irgendwo regnen kann, damit die hydrologischen Dienste berechnen können, wie hoch das Wasser steigen kann und welche Kanalsysteme überlastet sein werden.“

Dies sei noch Zukunftsmusik, so der Wettermann, doch man wolle „noch in diesem Jahrhundert“ so weit sein… „Impakt-Voraussagen“, nennt man so etwas - auch im Sinne der Wettervorhersage.