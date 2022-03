Smogalarm: Freitag und Samstag Tempo 90 km/h auf einigen Autobahnen in Belgien

Aufgrund von steigenden Feinstaub-Konzentrationen gilt ab Freitag (25. März) um 6 Uhr morgens Smogalarm in ganz Belgien. Das bedeutet, dass die maximal zugelassene Höchstgeschwindigkeit auf vielen Autobahnen und Ringstraßen im ganzen Land auf 90 km/h beschränkt wird. Auch am Samstag darf an vielen dieser Stellen nicht schneller als 90 gefahren werden.