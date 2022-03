US-Präsident Joe Biden ist in Belgien: Nato-, G7- und EU-Gipfel

Der amerikanische Präsident Joe Biden ist mit seiner Air Force One am Mittwochabend in Brüssel gelandet. Dort nimmt er am Donnerstagvormittag an einem außergewöhnlichen Nato-Gipfel und am Mittag, ebenfalls in einer Sondersitzung, an einem G7-Treffen teil. Beide Versammlungen finden im Nato-Hauptquartier statt. Anschließend begibt er sich am Nachmittag zum EU-Gipfel. Bei allen Treffen geht es um den russischen Einmarsch in der Ukraine und um die Energiekrise.