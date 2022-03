Blitzmarathon: Polizei erwischt 33.000 Raser, viel mehr als beim letzten Mal

Am 23. März haben die belgische Verkehrspolizei und die 130 lokalen Polizeidienste fast 900.000 Fahrzeuge erfasst. Davon waren 3,82 Prozent Fahrer zu schnell unterwegs. Sie müssen mit einem Bußgeld rechnen. Während des letzten Blitzmarathons wurden nur 2,78 Prozent der Fahrer erwischt. Immerhin eine deutliche Steigerung. Nach Angaben der Polizei könnte dies daran liegen, dass eine Reihe von Abschnittskontrollen jetzt strenger ausgerichtet sind und eine Nulltoleranz anwenden.

Die gute Nachricht ist, dass deutlich weniger Autofahrer viel zu schnell unterwegs waren: Bei einem früheren Blitzmarathon mussten 176 Führerscheine eingezogen werden, jetzt waren es “nur” 75. Die Polizei weist jedoch darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptursachen für tödliche Verkehrsunfälle ist: "Die Tragödie in Strépy-Bracquegnies am vergangenen Karnevalssonntag und andere Unglücke der letzten Zeit bestätigen dies leider”, hieß es in einer Mitteilung.