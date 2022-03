Blüte durch das milde Wetter: Der Japanische Garten in Hasselt ist schon geöffnet

Durch das milde Wetter der vergangenen Wochen beginnen die Kirschblüten im Japanischen Garten in Hasselt, der limburgischen Provinzhauptstadt, bereits zu blühen. Die Stadtverwaltung hat vor einigen Tagen beschlossen, die Anlage schon früher als gewöhnlich zu öffnen. Eigentlich sollte der Garten erst am 1. April wieder öffnen, aber schon jetzt ist möglich, sich hier seinen Träumen hinzugeben und die Blütezeit zu erleben, wie diese ganz aktuellen Fotos in diesem Beitrag zeigen.