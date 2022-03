"Dry Culture Wet Culture" - Wael Shawky stellt im Museum M in Löwen aus

Werke von Wael Shawky wurden bereits in Belgien gezeigt, doch die Ausstellung im Museum M in der flämischen Universitätsstadt Löwen ist die erste Werkschau des 1971 geborenen Ägypters in unserem Land. Hier, in einer großen Bandbreite, kommen seine plastischen Kompositionen besonders gut zur Geltung – nicht nur wegen der einmaligen Räumlichkeiten in diesem Gebäude, sondern auch aufgrund des „transhistorischen und internationalen Rahmens“, den sich das Haus inhaltlich gesetzt hat.

Alchimist?

Der Künstler selbst sieht sich als einen „Alchimisten“, einen Vermittler zwischen den Kulturen, den Gegensätzen und den unterschiedlichen gesellschaftlichen Ideen und Formen. Vieles wird in seinem Werk angerissen: Identität, Religion, Geschichte… In Alexandria in Ägypten geboren, lebte Wael Shawky lange Zeit in Mekka in Saudi Arabien, wo er den Umschwung von einer in Traditionen verhafteten arabischen Gesellschaft in Richtung einer hochmodernen Entwicklung mit eigenen Augen gesehen und das Aufeinanderprallen von alt und neu erleben konnte. Dies prägte seine künstlerische Sichtweise und ließ ihn auf die Suche nach den entsprechenden Geschichten suchen, aus denen sich seine Arbeiten entwickelt haben.

