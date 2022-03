Verteidigung auf #MeToo-Prozess: "kein Sex, kein Solo" war das Motto von Fabre 

Die Zivilparteien wurden von den Rechtsanwältinnen Christine Mussche und An-Sofie Raes (Foto oben) vertreten, die auch die Aussagen der Klägerinnen vorlasen. Acht der zwölf mutmaßlichen Opfer waren anwesend.

In ihrer Aussage erwähnte eine der ehemaligen Angestellten unter anderem ein intimes Fotoshooting "ohne vorherige Absprache über den Inhalt und ohne Anwesenheit einer Vertrauensperson", bei dem Fabre angeblich sexuellen Kontakt gesucht habe. In einem bestimmten Moment fing er an, Erdbeeren in meine Vagina zu stecken", verlas Raes die Aussage. Wenig später hätte man der Tänzerin als "Belohnung" ein Solo in einem Stück angeboten. Das Gespräch soll in Fabres Hotelzimmer besprochen worden sein. Sie habe das Gefühl, dass sie ihren Job verlieren würde, wenn sie Nein sagte.

"Das erste, was er tat, war zu versuchen, seine Zunge in meinen Mund zu stecken", heißt es. "Er gab mir zu verstehen, dass das der Deal sei und dass ich mir überlegen solle, ob ich mehr wolle. Fabre soll nach einer anfänglichen Weigerung "wiederholt darauf bestanden" haben, woraufhin die Tänzerin schließlich nachgab.

"Das Solo war ein Erfolg und machte sie berühmt, aber der Tribut an ihr psychisches Wohlbefinden war enorm", sagt Raes. Fabre soll die Tänzerin daraufhin "wie sein Eigentum" behandelt haben, "und sie hatte das Gefühl, sie würde ihren Job verlieren, wenn sie Nein sagte".