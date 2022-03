Premier De Croo nach EU-Gipfel mit US-Präsident Biden: auch bei Energie Seite an Seite

“Gestern haben wir der Welt sehr deutlich gemacht, dass die EU, die USA und die anderen G7-Länder an einem Strang ziehen. Das wird auch im Bereich der Energie der Fall sein. In den kommenden Monaten werden wir weniger Gas und Öl in Russland und mehr in den USA kaufen. Die erhebliche Steigerung der Gasproduktion in den USA ist für Europa”, sagte der belgische Regierungschef im Anschluss.

Bereits in diesem Jahr sollen die USA mehr als 15 Milliarden Kubikmeter LNG liefern.

Alexander De Croo möchte sich nicht ausdrücklich zum Preis dieses Gases äußern. "Je unabhängiger die Versorgung von Russland ist, desto besser wird es uns ergehen. Wenn keine Knappheit droht, werden die Preise ohnehin sinken.”