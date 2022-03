Antwerpen errichtet Flüchtlingsdorf für Ukrainer am linken Ufer

Die Stadt Antwerpen hat angekündigt, dass sie am Middenvijver am linken Scheldeufer (Linkeroever) ein Dorf für ukrainische Flüchtlinge errichten wird. Am Anfang sollen dort rund 600 Personen unterkommen. Später könnten 1 000 ukrainische Flüchtlinge in dem Dorf eine Unterkunft finden.