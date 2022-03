Auf frischer Tat ertappt: 38-Jährige wegen Brandstiftung an mehreren Autos in Hoboken verhaftet

Seit Ende Januar waren in Hoboken mehr als zehn Fahrzeuge in Brand gesetzt worden oder waren Brandstiftungsversuche festgestellt worden. Die Brände wurden meistens am Abend oder in der Nacht in der Weerstandlaan, der Waasland- und der Frieslandstraat verübt. In einer auffallend großen Zahl von Fällen wurde das Feuer nach Angaben der Polizei auf ähnliche Weise gelegt. Die Anwohner waren sehr besorgt. Die Polizei beschloss daraufhin, die Überwachung zu verstärken.