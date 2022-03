Belgien gegen Irland: Wer von den Jungen qualifiziert sich für Stammplatz bei den Roten Teufeln?

"Seit der Enttäuschung bei der Europameisterschaft und auch in der Nations League haben die Belgier die größten Schwierigkeiten, zu gewinnen: Die Roten Teufel konnten nur zwei der letzten fünf Spiele gewinnen und diese gegen Fußballzwerge wie Weißrussland und Estland”, stellt Fußballexperte Peter Vandenbempt fest.

Die Begegnung ist auch eine Gelegenheit für einige Jungs, sich in die Gunst von Roberto Martinez zu spielen.

"Für die Weltmeisterschaft in Katar dürften noch einige Plätze frei sein. Aber nicht viele, denn die zehn oder elf Spieler mit mehr als 50 Länderspielen, die in Dublin nicht dabei sind, werden alle bei der WM sein, wenn sie fit sind, ebenso wie einige verletzte Spieler. Es geht um drei bis fünf Plätze. In der Abwehr könnten Jungs wie Theate, Bornauw oder Faes einen Platz erzwingen, Saelemaekers und Foket auf den Flanken.”