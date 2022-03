Corona-Zahlen an: mehr als 190 Krankenhausaufenthalte pro Tag, aber kein Anstieg auf IC-Stationen

Die Zahl der neuen Krankenhauseinweisungen nimmt weiter zu. Zwischen dem 18. und 25. März wurden pro Tag im Schnitt 192 Corona-Patienten ins Krankenhaus eingeliefert. Dies ist ein Anstieg von 13 Prozent gegenüber der Vorwoche (11. - 17. März).

Am Freitag wurden 2.680 Patienten mit einer Corona-Infektion in den Krankenhäusern gezählt, 18 Prozent mehr als vor einer Woche. Derzeit befinden sich 165 Corona-Patienten auf einer Intensivstation. Im Vergleich zur Vorwoche ist ein leichter Rückgang von 4 Prozent zu verzeichnen. Am 9. März fiel die Zahl der Intensivpatienten zum ersten Mal seit fast fünf Monaten unter 200.

Zwischen dem 16. und 22. März wurden täglich durchschnittlich 10.561 Neuinfektionen registriert, 17 Prozent mehr als im vorangegangenen Zeitraum (9.-15. März). Die Zahl der Infektionen übersteigt erneut 10.000. Wir müssen jedoch berücksichtigen, dass die Zahl der Infektionen unterschätzt wird. Nicht jeder lässt nach einem positiven Selbsttest einen PCR-Test durchführen.

Die Zahl der Tests (37.421) stieg zwischen dem 16. und 22. März um 4 Prozent. Die Positivitätsrate lag im gleichen Zeitraum bei 30 Prozent (+3,2 Prozent). Das bedeutet, dass 30 von 100 Tests positiv waren.

Die Reproduktionszahl zwischen dem 16. und 22. März beträgt 1,11, das sind 4 Prozent weniger als vor einer Woche. Eine Zahl größer als 1 bedeutet, dass das Virus an Stärke gewinnt.

Zwischen dem 16. und 22. März sind jeden Tag im Schnitt 20 Personen an den Folgen von COVID-19 gestorben. Das ist ein Rückgang von 1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Zeitraum. Insgesamt sind in Belgien 30.686 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona verzeichnet woren.

9 229 432 Menschen in Belgien haben ihre erste Impfung erhalten. 9 122 991 Menschen (79 Prozent der Gesamtbevölkerung) sind vollständig geimpft. 7 090 854 Personen (62 Prozent der Bevölkerung) haben außerdem eine Wiederholungsimpfung erhalten. Insgesamt wurden bereits 25,2 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs verabreicht.