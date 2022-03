Die Freudentränen von Loena Hendrickx: Silber bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften

Nach ihrem zweiten Platz bei der Kurzkür tratt Loena Hendrickx am Samstagabend auf der Weltmeisterschaft als Vorletzte an. Die Belgierin legte mit einem Dreifach-Lutz und einem Dreifach-Lauf los. Damit gab sie den Ton an. Danach folgte ein Doppelaxel. Mit Tanzkombinationen und Pirouetten konnte sich die Fünftplatzierte der letzten Weltmeisterschaften die Jury überzeugen.