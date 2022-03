Doppelmord in Kraainem: Ex-Partner der Frau und Stiefvater des Mädchens verhaftet

In Kraainem (Provinz Flämisch-Brabant) sind am Donnerstagabend die Leichen einer 17-Jährigen und ihrer 46-jährigen Mutter gefunden worden. Die beiden Frauen waren durch Messerstiche getötet worden. Der 50-jährige Lebensgefährte der Mutter war noch am selben Abend festgenommen worden, so die Staatsanwaltschaft Halle-Vilvoorde.