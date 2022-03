Gedenkfeier für die Opfer von Strépy-Bracquegnies

An der Gedenkfeier in La Louvière nahmen u. a. Premierminister Alexander De Croo, Innenminister Annelies Verlinden und der wallonische Ministerpräsident Elio Di Rupo teil. Sie sprachen mit Angehörigen und Freunden der Opfer. Auch Vertreter vieler Karnevalsvereine waren in La Louvière anwesend. Neben der traditionellen Karnevalsmusik zum Gedenken an die Opfer, legten die Trauernden auch eine Schweigeminute ein.



Bei dem Unfall waren sechs Menschen ums Leben gekommen und viele Dutzende verletzt worden. Ein Autofahrer war mit überhöhter Geschwindigkeit in die Karnevalistengruppe aus Strépy gerast war. Der Fahrer sitzt in Untersuchungshaft. Die Behörden ermitteln u. a. wegen fahrlässiger Tötung.