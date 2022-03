Für Earth Hour knipsen Städte das Licht aus

In den teilnehmenden Städten auf der ganzen Welt werden die Lichter zwischen 20:30 und 21:30 Uhr so weit wie möglich ausgeschaltet. In Belgien nehmen in diesem Jahr u. a. Brüssel, Antwerpen und Mechelen teil.

In Brüssel werden die Lichter des Rathauses und des Atomiums eine Stunde lang ausgeschaltet. In Antwerpen werden das historische Steen, die Kathedrale und viele andere Kirchen, historische Gebäude und Museen in Dunkelheit getaucht.

In Mechelen werden das Rathaus, das Postgebäude, der Marktplatz und mehrere Kirchen an der “Earth Hour”-Aktion teilnehmen.

In Wetteren wird sogar die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet. Die ostflämische Stadt will damit Energie sparen, aber auch auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen.