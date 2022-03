Autofahrer überfährt Radfahrer, weil er etwas gegen Überbevölkerung tun wollte: in Haft

Der 21-jährige Autofahrer, der am Samstagabend in Roeselare vorsätzlich einen 66-jährigen Radfahrer überfahren hat, ist wegen des Verdachts des versuchten Totschlags festgenommen worden. Dem Mann drohen 10 Jahre Gefängnis. Er stand unter Drogen und gab an, er habe das Opfer überfahren, "weil er etwas gegen die Überbevölkerung tun wollte".