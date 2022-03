Chayenne Van Aarle (22) aus Antwerpen zur Miss Belgien 2022 gekürt

Samstagnacht ist die 22-jährige Chayenne Van Aarle (22) aus Antwerpen zur Miss Belgien 2022 gewählt worden. Die Veranstaltung fand im Proximus-Theater in Plopsa De Panne an der Küste statt. Chayenne tritt die Nachfolge von Kediste Deltour an. Das Publikum war nach zwei Jahren zum ersten Mal wieder dabei.