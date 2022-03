Die Roten Teufel überzeugen nicht gegen Irland (2:2)

Die belgische Nationalelf konnte in einem Freundschaftsspiel gegen Irland am Samstagabend in Dublin nicht überzeugen. Michy Batshuayi (12. Minute) und Hans Vanaken (58.) brachten die Roten Teufel jeweils in Führung, doch Chiedozie Ogbene (35.) und Alan Browne (85.) erzielten jedes Mal den Ausgleichstreffer.