Eritreer Biniam Girmay gewinnt Gent-Wevelgem, eine Premiere für einen afrikanischen Fahrer

Der 21-jährige Biniam Girmay gewann einen Vierer-Sprint vor dem Franzosen Christophe Laporte (Jumbo-Visma) und den Belgiern Dries Van Gestel (TotalEnergies) und Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).

Als Reaktion auf eine Tempoverschärfung von Laporte hatten sich die vier Fahrer 22 km vor dem Ziel vom Hauptfeld abgesetzt. Sie konnten einen Vorsprung von etwa 30 Sekunden herausfahren und das Hauptfeld auf Abstand halten.

Biniam Girmay kam erst in der letzten Minute ins Spiel und nutzte den richtigen Moment für einen Angriff im Finale. In seiner ersten vollen Profi-Saison überraschte der Debütant bereits bei Mailand-Sanremo und dem E3, weshalb er in allerletzter Minute auf die Startliste für Gent-Wevelgem gesetzt wurde. Ein historischer Moment für den afrikanischen Radsport.