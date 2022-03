Genter Uni-Krankenhaus rüstet sich für die Behandlung von Patienten nach chemischem Angriff

Das Universitätskrankenhaus von Gent überlegt, wie es den Opfern von Chemiewaffenangriffen am besten helfen kann. Auf diese Weise will es auf eventuelle Eskalationen in Russlands Krieg gegen die Ukraine und auf chemische Waffen vorbereitet sein. Wenn ein chemischer Angriff auf ukrainischem Boden Tausende von Opfern fordert, werden diese Patienten über die europäischen Krankenhäuser verteilt. Das war u. a. der Fall, als vor einigen Jahren in Syrien chemische Waffen eingesetzt wurden.

Das Krankenhaus in Gent kann nach einem chemischen, biologischen, nuklearen oder radiologischen Angriff (CBNR) bis zu 30 Patienten pro Stunde behandeln.

Normalerweise befinden sich nur selten solche Patienten in Behandlung in Gent, sagt Chefchirurg Frank Vermassen.