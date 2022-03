Mechelen bereitet den Bau eines Flüchtlingsdorfs für Ukrainer vor

Am Freitag war die Einrichtung von zwei Flüchtlingsdörfern in Mechelen und in Antwerpen (am linken Scheldeufer) erst beschlossen worden.

Die Aufstellung von 208 Wohncontainern in Mechelen soll Platz für 624 Bewohner bieten. Die Zahl kann bei Bedarf auf 1.000 erhöht werden. Etwa die Hälfte der Wohncontainer wird innerhalb von zwei Wochen errichtet. Das bedeutet, dass die ersten Flüchtlinge ab der ersten Aprilwoche einziehen können.