Sommerzeit: Nach der Zeitumstellung in der Nacht bleibt es abends jetzt eine Stunde langer hell

Um Kohle zu sparen, führten die deutschen Besatzer 1916 erstmals in Belgien die Sommerzeit ein. Während der Ölkrise, 60 Jahre später, wurden die Uhren auch wieder vorgestellt, um Energie zu sparen. Man ging davon aus, dass man Beleuchtung und also Strom sparen würde, wenn es draußen länger hell bleibt. Leider hat man auch festgestellt, dass früher am Morgen die Heizung häufiger aufgedreht wird.

Inzwischen haben viele auch eine Klimaanlage installiert, die am späten Nachmittag eine Stunde länger Kühlung verschaffen soll.

Fazit: Die Sommerzeit hilft nicht beim Energiesparen.