Brüsseler Justizpalast: Offene Türen für Besucher, aber auch vier hochgesicherte Gerichtssäle

Vier ultragesicherte Gerichtssäle

Vor kurzem erst sind im Brüsseler Justizpalast vier besonders gesicherte Prozesssäle eingeweiht worden. Die Arbeiten an diesen von Bundesjustizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) „Box in the Box“ genannten Sälen begannen bereits 2018 und kosteten rund 5,2 Mio. €.

Die vier hochgesicherten Sitzungssäle haben getrennte Eingänge für die Angeklagten, für die Richter und für das Publikum. Damit sind diese Gerichtssäle viel besser abgesichert, als „normale“ Säle. In diesen ultragesicherten Gerichtssälen sollen Prozesse mit einem hohen Risiko stattfinden, wie z.B. Prozesse gegen Terroristen oder gegen gefährliche kriminelle Banden. Überall sind Überwachungskameras angebracht, die alles festhalten, was im Sitzungssaal und darum herum passiert.

In diesen Sälen ist lediglich für 30 Zuschauer Platz. Im Umfeld der Säle, die in einigen riesigen denkmalgeschützten Räumen eingebaut wurden, ohne deren historische Struktur in Mitleidenschaft zu ziehen, sind kleine Versammlungsräume zu finden und ein kleines Café, in dem das Justizpersonal Pause machen kann und es wurden Tische und Stühle vorgesehen, in denen sich zum einen Besucher aufhalten dürfen und in denen getrennt davon Anwälte mit ihren Klienten sprechen können.