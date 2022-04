Ehemalige Bergarbeiter demonstrierten in Brüssel: Sie forderten ihre Pensionsrechte ein

Weitere Zahlungen gefordert

Nicht zuletzt sind die Verbände der früheren Zechen in Limburg der Ansicht, dass die Gelder, die der Staat bei der Schließung der Zechen einsparen konnte, an die Provinz Limburg geflossen sind. Sie fordern, dass die noch nachträglich geschieht und dass entsprechende Mittel an die Investierungsgesellschaft LRM (Limburgische Rekonversions-Gesellschaft) überwiesen werden. Diese Gesellschaft finanziert bis heute die Umstellung der Zechengebiete in der Provinz Limburg auf neue Industriezweige und auch den Denkmalschutz zur Erhaltung von baulichen Überbleibseln aus der Zeit der Kohleförderung.