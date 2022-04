Flandern will Waisenkinder aus der Ukraine aufnehmen

Mahdi sagte dazu am Sonntag in den Nachrichten des flämischen Privatsenders VTM, dass die belgische Bundes- und die flämisch Landesregierung prüfen, wie diese Aufnahme von Waisenkindern vorgenommen werden kann.

Aktuell sind in Belgien rund 27.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Belgien registriert. Zu 90 % sind dies Frauen mit Kindern. Darunter sind auch Kinder, die ihre Eltern in den Kriegswirren in ihrem Heimatland verloren haben.

Doch auch in der Ukraine selbst befinden sich Kinder ohne Eltern. Insgesamt geht es um eine Gruppe von etwa 60 Kindern, die Asyl-Staatssekretär Mahdy „aus diesem Grauen wegholen“ will.