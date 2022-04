Haushaltskontrolle in Belgien vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine

Belgiens Staatssekretärin für den Haushalt, die flämische Liberale Eva De Bleeker (Open VLD - Foto oben) sagte am Sonntag in der TV-Sendung „De zevende dag“ („Der siebte Tag“), dass der Haushalt bis Ostern abgerundet werden soll. De Bleeker unterstrich dabei, dass es unmöglich sei, schon jetzt etwas vorauszusagen, denn die Zeiten unberechenbar.

Schon jetzt würden die Maßnahmen der Regierung, um die Energierechnungen bezahlbar zu halten und um die 5. Coronawelle aufzufangen, den Haushalt belasten und jetzt kommen auch noch die finanziellen Folgen des Ukrainekrieges hinzu.

Wie lange der Krieg in der Ukraine dauert, sei absolut nicht zu sagen, so De Bleeker: „Bei einer normalen Haushaltskontrolle müssen wir vor allem schauen, ob unsere Ausgaben und Einnahmen ausgeglichen sind. Doch diese Zeiten sind nicht normal, also können wir auch nicht normal an die Arbeit gehen.“