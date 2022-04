Laufzeitverlängerung von Atommeilern: Druck auf Kraftwerksbetreiber Engie steigt

Nicht die einzige Lösung

Petra De Sutter (Groen), Belgiens grüne Ministerin für öffentliche Unternehmen, erinnerte erst in der vergangenen Woche daran, dass die Regierung wisse, dass der nukleare Park alleine keine Lösung für die Energiesicherheit vor 2025 bieten könne. Auch aus diesem Grunde hatte De Sutter einmal mehr das sogenannte „CRM-System“ in den Ring geworfen. Dabei geht es um eine Art Versteigerung von Zuschüssen für den Bau von Übergangskraftwerken im Rahmen der Energiewende und des Atomausstiegs.

Bisher wurde hierbei in erster Linie an Gaskraftwerke gedacht. Doch diese würden angesichts der Gaskriese durch den Russland-Ukraine-Konflikt wohl ebenfalls problematisch sein. Und nicht zuletzt vergeben hier die Länder die Bau- und Betriebsgenehmigungen. In Flandern setzt man vehement auf Kernkraft und hat ein Problem mit Gaskraftwerken - nicht zuletzt wegen des möglichen Schadstoffausstoßes