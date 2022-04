Lorin Parys: Führendes N-VA-Mitglied verlässt die Politik und wechselt zum Profifußball

Was am Morgen bereits die Runde machte, wurde am frühen Montagnachmittag bestätigt. Lorin Parys verlässt die flämische Landespolitik und wechselt in den Profifußball.

Parys war seit 2014 Abgeordneter der flämischen Nationaldemokraten im Landesparlament und 2018 wurde er Vizevorsitzender seiner Partei. Allerdings begann er seine politische Laufbahn bei den flämischen Liberalen Open VLD (bis 2013). Parteipolitisch engagierte sich Parys vor allem im Gesundheits- und Pflegebereich.

Doch eigentlich ist Lorin Parys in der Fußballwelt kein Unbekannter. Er ist dort in der Geschäftswelt bekannt und wurde von Bart Verhaegen, Vorsitzender von Club Brügge, in diese Welt eingeführt. Parys arbeitete als Manager für Verhaegen und dies sowohl in dessen Bau- und Immobilienprojekten (Uplace) als COO, als auch für den FC Brügge selbst.