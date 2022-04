Staatsanwaltschaft und Sozialinspektion gehen hart  gegen das Management von PostNL in Belgien vor

Die Durchsuchungen fanden in Willebroek, in Wommelgem Foto oben) und in Turnhout (alle in der Provinz Antwerpen) statt. Bei den Aktionen von Bundespolizei und Sozialinspektion wurden zunächst 9 Personen festgenommen, wie aus dem Arbeitsauditoriat verlautete. Zwei der Depots (Willebroeck und Wommelgem) wurden von der Justiz versiegelt.

Die Razzien fanden in Verbindungen mit Kontrollen des Arbeitsrechts und der Einhaltung der Sozialstandards statt. Ein Untersuchungsrichter ermittelt jetzt in Sachen Urkundenfälschung, Bildung einer kriminellen Vereinigung, Menschenhandel und Verstößen gegen das Arbeitsrecht.

Bei PostNL wurde nicht zum ersten Mal Schwarzarbeit und Verstoß gegen die Auflagen bei Teilzeitarbeit festgestellt. Schon Ende November 2021 wurden mehrere PostNL-Vertriebsstandorte durchsucht und damals wurden die gleichen Feststellungen gemacht.

PostNL reagierte überrascht und beunruhigt auf diese neuen Durchsuchungen und Kontrollen. Dort hieß es in einer Pressemitteilung: "Es ist uns völlig unklar, welches Ziel diese Aktionen haben." Man habe in den vergangenen Monaten stets bei den Untersuchungen geholfen: "Es wurden keine großen oder strukturellen Missstände in unserer Art und Weise zu arbeiten, als Licht gebracht."

PostNL wirft der Justiz und der Sozialinspektion in Belgien Willkür vor. Am Dienstag aber wurden der Chef von PostNL in Belgien und dessen Stellvertreter festgenommen. Ihnen wird Menschenhandel und die Bildung einer kriminellen Organisation vorgeworfen. Nach der behördlichen Schließung der drei oben genannten PostNL-Vertriebslager hatte das Unternehmen kurzerhand ein „Notlager“ in Temse eröffnet.