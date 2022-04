Gesundheitssektor: Mitarbeiter kündigen und kommen über Zeitarbeitsverträge mit höheren Löhnen zurück

Der Sektor ist aber auch auf Zeitarbeitsfirmen angewiesen, so Cloet weiter: „Wir sind es gewöhnt, so Lücken zu füllen, doch so etwas haben wir nicht nötig. Sie wollen so über einen längeren Zeitraum arbeiten kommen, sich aber nur das auswählen, was ihnen am besten gefällt. Ich verstehe das auch zum Teil. Es ist nicht immer einfach die ganze Woche 24 Stunden am Tag in Arbeitsplänen zu stehen. Doch es ist gegenüber den Mitarbeitern, die wir fest angestellt haben, nicht fair und für die Arbeitgeber ist das auch nicht bezahlbar. Wir finden, dass das nicht geht und wir werden das mit dem Interim-Sektor besprechen.“