Wie eine amerikanische Fotografin eine flämische Metzgerei weltberühmt machte

Die Metzgerei Vande Walle aus Kluisbergen in der Provinz Ostflandern ist plötzlich weltbekannt geworden. Die amerikanische Fotografin Ashley Gruber hatte das Personal vor der Metzgerei fotografiert, just in dem Moment, in dem der belgische Meister Wout van Aert beim Radrennen E3 Harelbeke an dem Geschäft vorbeiraste, während ihn die Metzgerbelegschaft leidenschaftlich anfeuert…