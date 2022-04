Corona in Belgien: Ein Blick auf leicht steigende Werte - Weniger Intensivpatienten

Die Zahl der Menschen, die mit Corona in Krankenhäusern eingeliefert werden müssen, steigt weiter leicht an. Aktuell werden täglich etwa 206 neue Coronapatienten in Belgien hospitalisiert, wie aus den aktuellen Zahlen des staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamtes Sciensano ersichtlich ist. Von den derzeit rund 2.800 Coronapatienten, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen, befinden sich 170 auf Intensivstationen.