Die hohen Lohnkosten sind ein Problem für Belgiens Wettbewerbsfähigkeit

Die Lohnkosten sind das, was die Arbeitgeber im Durchschnitt aufwenden müssen, um ihr Personal zu bezahlen. Dies bestimmt damit auch ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit. Gerade im Hinblick auf die Konkurrenz in den direkten Nachbarländern sorgen diese hohen Lohnkosten in Belgien für Wettbewerbsnachteile.

Schaut man auf die direkten Nachbarländer (außer vielleicht auf Luxemburg), dann wird dies anhand der dort gezahlten durchschnittlichen Stundenlöhne durchaus deutlich: Niederlande 38,3 €, Frankreich 37,9 € und Deutschland 37,2 €. Diese drei Ländern sind zudem die wichtigsten Handelspartner Belgiens.

Laut Eurostat zeigt sich, dass die Lohnkosten in der Europäischen Union im Norden und im Westen als hoch erweisen, während sie um Süden und erst recht im Osten sehr niedrig sind. Die niedrigsten Lohnkosten findet man mit 8,5 € pro Stunde in Rumänien und mit 7 € Stundenlohn in Bulgarien.