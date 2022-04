Energie und Klima: Flandern und Nordrhein-Westfalen werden enger zusammenarbeiten

Die flämische Landesregierung wird in Zukunft enger mit der Regierung von Nordrhein-Westfalen zusammenarbeiten. Beide Regierungen haben dies auch und gerade in den Bereichen Energie und Klima im Rahmen einer gemeinsamen Ministerratssitzung in der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf vereinbart. Nach 2015 und 2019 trafen sich beide Landesregierung nun schon zum dritten Mal zu einer solchen Sitzung.