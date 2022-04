Hohe Bußgelder: Brüssel verbietet das Betteln von und mit Kindern

Brüssel will das Problem des organisierten Bettelns auf verschiedene Arten angehen. Polizisten, die in Kontakt mit Bettlern kommen, sollen diese darauf hinweisen, dass Betteln mit Kindern unter 16 Jahren verboten ist und dass für Kinder zwischen 5 und 18 Jahren in Belgien die Schulpflicht gilt.

Ziel ist, so viele vermittelnde Gespräche wie möglich zu führen. Brüssel will die Kinder, die Personen, die Kinder zum Betteln dabei haben oder deren Eltern davon überzeugen, diese Kinder zur Schule zu schicken. Wenn aber auffällt, dass die gleichen Kinder weiter betteln oder andere Bettler begleiten, dann werden Bußgelder ausgeschrieben, die bei Wiederholungstätern auf bis zu 350 € pro Person angehoben werden.

Daneben sollen Streetworker präventiv vorgehen und versuchen, mit den Bettlern Gespräche zu suchen und gegebenenfalls auch psychologische Begleitung anbieten.

Die Stadt Brüssel will bettelnden Eltern anbieten, deren Kinder, wenn sie zwischen 0 und 3 Jahre alt sind, in Krippen oder anderen Aufnahmestellen unterzubringen. Kinder und Teenager zwischen 3 und 18 Jahren, deren Eltern auf das Betteln angewiesen sind, können sich in Brüsseler Schulen einschreiben. In beiden Fällen übernimmt die Stadt Brüssel die Kosten.