Miguel Van Damme, der Torhüter von Cercle Brügge, verliert den Kampf gegen den Krebs

Miguel Van Damme begann als Jugendlicher als Stürmer beim FC Lembeke, doch mit 17 Jahren wurde er bei Maldegem zum Torwart umgeschult. Zwei Jahre später wechselte er zu Cercle Brügge, wo er Erfahrungen in der ersten belgischen Fußball-Liga sammeln konnte. In den ersten Jahren allerdings saß er dort mehr auf der Bank, als dass er im Tor stand.

Das sollte sich ändern, als Cercle Brügge in die 2. Liga absteigen musste. In dieser Zeit setzte Cercle auf Miguel Van Damme im Tor. CS stieg wieder auf und der Name Van Damme fand Wiederhall in der belgischen Fußballwelt. Doch zu Beginn der Saison 2017/2018 wurde bei einem vorbereitenden Gesundheitstest Leukämie festgestellt. Daraufhin unterzog sich Van Damme einer schweren Chemotherapie.

Damals besiegte Van Damme den Krebs und er spielte sogar wieder Erstligaspiele, zuletzt in den Play Offs 2019. Doch nach nur 5 Spielen gab es einen Rückschlag, denn die Krankheit meldete sich wieder in seinem Körper. Und wieder nahm er optimistisch den Kampf an. Im September 2020 aber kam die ärztliche Diagnose, dass keine Chance auf Genesung mehr bestehe und dass weitere Behandlungen keinen Sinn haben würden.

Diese Hiobsbotschaft erreichte Miguel Van Damme nur zwei Tage nach dem seine Frau ihm mitteilte, dass sie schwanger sei… Jetzt wollte er alles daransetzen, sein Kind noch in den Armen zu halten. Im Mai kam Tochter Camille zur Welt, doch das Glück sollte kein ganzes Jahr halten. „Du bist sehr langsam von uns gegangen. Und doch tats du das auf seine eigene Weise… mit eiserner Kraft“, schrieb Miguel Van Dammes Frau Kyana in einem berührenden Abschiedsbrief.