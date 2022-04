Rekordjahr für den Export aus Flandern - Deutschland bleibt wichtigster Exportpartner

Damit wurde auch der bisherige flämische Exportrekord aus dem Jahr 2018 um 16 % übertroffen, als von der Corona-Pandemie noch keine Rede war. Laut der Wirtschafs- und Marketingbehörde Flanders Investment & Trade (FIT) liegt dies in erster Linie an der wirtschaftlichen Erholung nach Corona, aber auch an der steigenden Nachfrage bei gleichzeitig steigenden Preisen.

Nicht zuletzt hat auch der Export von in Flandern produzierten Impfstoffen gegen Corona einen gehörigen Anteil an diesem Rekord. Pharmaprodukte sind derzeit die am meisten exportierten Waren aus Flandern. Alleine Pfizer exportierte aus seinem Produktionswerk in Puurs (Prov. Antwerpen) letztes Jahr Vakzine im Wert von 25,3 Mia. €.

Deutschland bleibt wichtigster Exportpartner

Deutschland ist nach wie vor der wichtigste Exportpartner Flanderns und rangiert noch vor den anderen Nachbarländern Niederlande und Frankreich. Der Export in Richtung Deutschland nahm vergangenes Jahr um 35 % zu.

Die Ausfuhr in Richtung Großbritannien hingegen sank 2021 um 2,6 %. In Flandern sind vor allem die Bereiche Automobilindustrie, Maschinenbau, Textil und Gartenbau von Exporteinbußen durch den Brexit betroffen, so die FIT-Statistik. „Ein No-Deal hätte für Flanderns Unternehmen katastrophale Auswirkungen gehabt“, sagte Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) dazu: „Glücklicherweise haben wir mit den Briten ein Abkommen schließen können. Das konnte ein Doom-Szenario vermeiden. Doch man sieht, dass der Handel mit dem Vereinigten Königreich hinterherhinkt.“

Und der Krieg in der Ukraine?

Ob das belgische Bundesland Flandern im kommenden Jahr ähnliche Exportzahlen aufweisen kann, bleibt nicht zuletzt auch aufgrund des Einmarsches Russlands in der Ukraine fraglich. Durch diesen Krieg wurden die Erwartungen bei FIT etwas zurückgeschraubt. Russland und die Ukraine stehen zusammen für 1,21 % des gesamten flämischen Exports, aber auch für 2 % des Imports.

„Das ist nicht nichts, aber das ist auch nicht das große Problem“, relativiert MP Jambon: „Natürlich gibt es Produkte, die für einige Sektoren essentiell sind. Darum steht FIT diesen Betrieben bei der Suche nach neuen Einfuhr- oder Exportmärkten bei. (…) Widerstandskraft, technologische Innovation, Marktdiversifikation und Risikostreuung werden in der nächsten Zeit nur noch wichtiger.“