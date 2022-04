Rohstoffmangel, steigende Preise - Taskforce steht der Lebensmittelindustrie zur Seite

Wird die Lage ernst?

Fast jeder dritte Betrieb aus der belgischen Lebensmittelindustrie plant eine Verringerung der Produktion, denn die steigenden Preise für Rohstoffe und Energie wegen des Krieges in der Ukraine sind schon jetzt spürbar.

Etwa 30 % der Mitglieder des Verbandes der Lebensmittelindustrie Fevia planen Produktionsbeschränkungen oder sogar das Herunterfahren von bestimmten Produktionslinien, wie die belgischen Wirtschaftszeitungen De Tijd und L’Echo melden.

Doch das liegt nicht nur an den oben genannten Problemen, sondern auch an den knallharten Preisverhandlungen, die die Warenhausketten gerade wieder an den Tag legen. Für die Hersteller werden auch dadurch die Verdienstmargen immer kleiner.

Im Handel zeigen sich bereits die ersten Preisanhebungen bzw. deuten sich höhere Preise an, wie Sonja De Becker, die Vorsitzende des flämischen Bauernbundes dazu sagte: „Wir haben kein Problem mit der Versorgungssicherheit sondern die Lebensmittel werden teurer werden. Noch steigen die Preise bei den Bauern nicht, doch schon jetzt wird alles explosiv teurer.“

Beispiele dafür sind aktuell Brot und Produkte aus Getreide werden um 4,5 % teurer, Milchprodukte um 3,4 % sowie Öle und Fette um 10 %.