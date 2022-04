Wie Gent die Bevölkerung mit dem Müllproblem konfrontiert

Die Stadt Gent startet ein bemerkenswertes Experiment. An bestimmten Stellen in Citadelpark wird schlicht und einfach der Abfall liegen gelassen, den die Besucher dort zurücklassen. Damit will die Stadt ihre Bürger mit dem Müllproblem konfrontieren. Seit dem schönen Wetter in der vergangenen Woche bleibt der Abfall einfach liegen, denn in den letzten Tagen haben sich dort im Citadelpark zahllose Menschen aufgehalten.