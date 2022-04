De Lijn verschärft Fahrscheinkontrollen: Hälfte der Reisenden in Städten zahlt nicht

Ab dem 1. April wird der flämische öffentliche Verkehrsbetrieb De Lijn wieder mehr Fahrscheinkontrollen ausführen. Zusätzlich eine Sensibilisierungskampagne laufen, die die Passagiere auffordert, vor dem Einsteigen in einen Bus oder eine Straßenbahn ein Ticket zu kaufen. Während der Corona-Krise wurden die Fahrscheine in den Linienbussen nicht kontrolliert, was sich als verhängnisvoll erwies: In den Städten fährt nun die Hälfte ohne gültigen Fahrausweis mit, so die Zahlen von De Lijn.