Inflation setzt die Löhne unter Druck: Droht ein Indexsprung?

Für einen Warenkorb, der letztes Jahr 100 Euro Wert war, zahlt man heute bereits 108 Euro. Wirtschaftsjournalist Michaël Van Droogenbroeck von VRT NWS (Foto unten) warnt: "Die belgische Inflation war seit den 1980er Jahren nicht mehr so hoch. In nur einem Jahr ist der Anstieg gewaltig. Die Wirtschaft hat sich seit dem Lockdown im letzten Jahr wieder erholt. Die Nachfrage ist gestiegen, aber jetzt treibt auch der Krieg in der Ukraine die Energiepreise in die Höhe".