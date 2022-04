Terrorismusprozess in Paris: Salah Abdeslam beruft sich auf sein Schweigerecht

Nur auf die Fragen von Claire Josserand-Schmidt, der Anwältin der französischen Vereinigung der Terroropfer, wollte er dann doch antworten: "Ich habe Ihnen versprochen, Ihre Fragen zu beantworten, also werde ich einige beantworten. Aber ich weiß, dass es zu nichts führen wird. Die Fakten sind hier aus dem Zusammenhang gerissen. Die Leute hier schauen nur auf das, was (die Terrorgruppe) IS getan hat, und nicht auf das, was in Syrien passiert ist."