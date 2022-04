Abpfiff einer Ära: Rote Teufel verlieren nach 4 Jahren den ersten Platz in der FIFA-Weltrangliste

Manche haben diesen Rekord der belgischen Nationalmannschaft etwas spöttisch belächelt: Seit vier Jahren ununterbrochen die Nummer eins der FIFA-Weltrangliste, vor Fußballnationen wie Brasilien oder Spanien, aber nie einen einzigen großen Titel während der Rekordzeit ...

Diese Ära neigt sich nun dem Ende zu. Nachdem Brasilien im vergangenen Monat aus der Spitzengruppe herausgefallen war, liegt die Seleção nach einem Sieg gegen Bolivien nun auf Platz eins. Belgien wird in der neuen Rangliste, die die FIFA in Kürze veröffentlichen wird, an zweiter Stelle stehen.

Roberto Martinez, der spanischen Trainer der Roten Teufel, hat bereits gesagt, dass er deswegen nicht wach liegen wird: "Das war einmal ein Ziel, aber jetzt nicht mehr. Das war großartig für ein so kleines Land. Nur Brasilien und Spanien haben auf der Weltrangliste noch besser abgeschnitten.”

Übrigens, wer Fußball nicht ohne eine Prise Aberglaube betrachtet, dürfte sich mit der folgenden Erkenntnis trösten: Die Nummer eins der FIFA-Weltrangliste war noch nie Weltmeister...